В 25 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей

В мае доходы выше 100 тысяч рублей зафиксировали в 25 регионах России, а лидером по величине средней зарплаты стала Чукотка. Такие данные привело РИА «Новости» .

На Чукотке средний заработок составил 260,7 тысячи рублей. Следом расположились Магаданская область с показателем 214,5 тысячи рублей и Ямало-Ненецкий автономный округ, где доходы достигли 205,4 тысячи рублей.

Еще в шести регионах средние зарплаты превысили 150 тысяч рублей. На Камчатке показатель составил 198,8 тысячи рублей, в Москве — 183,7 тысячи, в Ненецком автономном округе — 178 тысяч. В Якутии средний заработок достиг 169,2 тысячи рублей, на Сахалине — 160,7 тысячи, а в Мурманской области — 150,5 тысячи рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя зарплата составила 149,2 тысячи рублей. Московская область показала результат в 131,1 тысячи, Санкт-Петербург — 128,7 тысячи, Красноярский край — 122,6 тысячи рублей.

Наиболее заметный годовой рост среди упомянутых регионов зафиксировали в ЕАО.

«В Еврейской автономной области зарплаты выросли сразу на 22,9% в годовом выражении, до 115,2 тысячи рублей», — подсчитали аналитики.

Если говорить о конкретных сферах, то лидером по уровню оплаты труда в мае стала сфера трубопроводного транспорта. Средний доход специалистов в этой отрасли достиг 295,9 тысячи рублей, увеличившись почти на треть по сравнению с апрелем.