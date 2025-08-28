В 2026 году мед в российских магазинах могут заменить медовыми продуктами

В следующем году на полках российских магазинов может значительно сократиться количество натурального меда. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на Союз пчеловодов России.

В организации изданию пояснили, что на сегодняшний день стоимость сертификации настолько увеличилась, что для многих пасечников становится невыгодно сдавать мед переработчикам. Они будут оставлять его себе, а в продажу поступит искусственная продукция.

«В результате на прилавках будет больше медовых продуктов, а не чистого меда», — сказали в Союзе пчеловодов.

Ранее стало известно, что за год в Подмосковье произвели больше 450 тонн меда. Пчеловоды в регионе используют традиционные методы, при которых насекомые собирают нектар с растений без специальных посадок.