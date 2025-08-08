Более 450 тысяч тонн меда произвели в Подмосковье за год

В 2024 году пасеки Подмосковья собрали 457 тысяч тонн меда. Пчеловоды используют традиционные методы: пчелы собирают нектар с луговых и лесных растений без специальных посадок. Благодаря этому мед сохраняет особый вкус и пользу, а в природе поддерживается экологический баланс.

Так, агрохолдинг «ОСП агро», который занимается молочным животноводством и растениеводством, успешно развивает и пчеловодство. В этом году он удвоил количество пчелосемей — до 200. Мед здесь особенно ароматный, так как пчелы собирают нектар более чем с десяти видов диких растений.

Холдинг «ЭКО-культура», один из крупнейших производителей тепличных овощей в России, перешел на российских шмелей для опыления. Они дешевле импортных и работают эффективнее, повышая урожайность на 20–30% и улучшая качество и размер плодов.

В Минсельхозе Московской области отметили, что пчеловодство дает не только вкусный и полезный продукт, но и помогает опылять сельхозкультуры, увеличивая урожай.