Юрист Карпов предупредил, что ошибки на кассах самообслуживания могут привести к переплате

Покупателям следует быть внимательными при использовании касс самообслуживания. По словам старшего преподавателя кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Кирилла Карпова, на таких кассах могут возникнуть проблемы, связанные со сканированием штрихкодов и другими техническими неполадками. Об этом написало издание «Финансы Mail» .

Кирилл Карпов рекомендует тщательно проверять количество пробитых товаров на табло кассы, чтобы избежать случайной оплаты чужих товаров или повторного сканирования. «Рекомендую всегда пересматривать на табло кассы количество пробитого вами товара, так как вы можете вручную удалить лишнее», — процитировало URA.RU юриста.

Также возможны ошибки при взвешивании из-за особенностей товара, легкой упаковки или неисправности датчика. В случае отклонения от эталона система может заблокировать операцию или выдать сообщение о неоплаченном товаре.

Кроме того, на кассах самообслуживания часто возникают проблемы с безналичными платежами. Покупатель может уйти с товаром, не заметив, что терминал выдал чек об отказе в операции. Такие действия могут быть расценены как хищение и повлечь за собой административную или уголовную ответственность.