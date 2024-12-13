Узнай.ру: новогоднюю елку в год Змеи нужно украшать в зеленых тонах

Новый 2025 год пройдет под покровительством Деревянной Змеи. Как украсить елку, чтобы ей понравиться, сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Узнай.ру.

Предлагается использовать для украшения главного символа праздника зеленый цвет, который насчитывает до 100 оттенков. Следует правильно подобрать тон, и тогда елка получится очень свежей и красивой.

Если больше по душе монохромные варианты, то можно поиграть с текстурами игрушек. Например, сочетать матовые и глянцевые, а также с бархатной или ребристой поверхностью.

Наконец, можно украсить елку тематически: игрушками в виде змей, ящериц и даже крокодилов.