Узнай.ру: новогоднюю елку в год Змеи нужно украшать в зеленых тонах
Предлагается использовать для украшения главного символа праздника зеленый цвет, который насчитывает до 100 оттенков. Следует правильно подобрать тон, и тогда елка получится очень свежей и красивой.
Если больше по душе монохромные варианты, то можно поиграть с текстурами игрушек. Например, сочетать матовые и глянцевые, а также с бархатной или ребристой поверхностью.
Наконец, можно украсить елку тематически: игрушками в виде змей, ящериц и даже крокодилов.