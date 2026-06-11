Уже почти 50 пляжей Анапы получили официальное разрешение на открытие

Разрешения на открытие сезона выдали 49 анапским пляжам. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание для координации работ по ликвидации последствий ЧС, произошедшей из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

Он рассказал, что работы по расчистке побережья продолжаются, их контролирует Роспотребнадзор.

«Уже получили все разрешительные документы 49 пляжей. Еще 18 проходят экспертизу», — уточнили в пресс-службе.

Специалисты проводят мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и Крыма.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что пляжи Анапы безопасны и готовы к туристическому сезону. Она обратила внимание, что для расчистки побережья использовались различные технологии. Санитарно-эпидемиологические заключения получили только те пляжи, на которых выполнили все необходимые мероприятия.