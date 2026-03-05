Адвокат Жорин рассказал, могут ли уволить сотрудника, застрявшего за границей

Российские граждане, временно находящиеся за границей и испытывающие трудности с возвращением домой, нередко беспокоятся о сохранении своего рабочего места. Адвокат Сергей Жорин в интервью изданию Life.ru разъяснил правовые аспекты данного вопроса.

По закону работодателя интересует лишь сам факт отсутствия работника на рабочем месте, что формально квалифицируется как прогул, влекущий негативные последствия вплоть до увольнения. Вместе с тем Жорин подчеркивает значимость конкретных причин, обусловивших невозможность своевременного возвращения сотрудника.

Например, если возвращение невозможно вследствие объективных факторов, таких как отмены рейсов, прекращение воздушного сообщения или другие внешние препятствия, такие случаи не трактуются как прогулы, поскольку работник оказывается вне зоны ответственности за собственное отсутствие.