Уволившаяся из-за секс-скандала чиновница стала главой департамента в Тюмени

В Тюмени Светлана Субботина, ранее занимавшая должность заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике, получила новое назначение. В 2016 году она была вынуждена покинуть свой пост из-за громкого скандала, связанного с участием ее сына в сексуальных отношениях. Об этом рассказал анонимный источник из городской администрации Ura.ru .

«Место уволившегося Борисевича временно займет Светлана Субботина. Пока в должности исполняющего обязанности», — сообщает инсайдер.

В мае 2016 года чиновница покинула свой пост по собственному желанию после того, как в интернет попало видео с участием ее сына в порновичеринке. На тот момент юноша был несовершеннолетним. В ролике молодые люди позировали на фоне обнаженной девушки. В марте 2017 года Субботина вновь заняла свою прежнюю должность.

Агентство обратилось с запросом в городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

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