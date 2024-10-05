Уволенного со скандалом худрука ансамбля на Кубани восстановили в должности

Руководителя и основателя народного ансамбля «Родная сторонушка» краснодарского ДК Виктора Вирченко восстановили в должности после того, как его уволила местная чиновница. Об этом сайту kp.ru сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

После скандала с увольнением балетмейстера отдел культуры Ленинградского района назначил его на должность балетмейстера муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры «Центр творчества и искусства».

«Найден путь решения конфликтной ситуации, сложившейся между администрацией Ленинградского района и Вирченко Виктором Николаевичем», — отметили в Минкультуры региона.

Скандал разгорелся из-за того, что причиной увольнения худрука могли стать личные обиды местной чиновницы Юлии Мазуровой. В детстве Вирченко называл ее «колбаской» и «салочкой». Сотрудница администрации угрожала балетмейстеру за то, что он собирал с родителей деньги на костюмы для детей и работал массажистом, чтобы покрыть все нужды ансамбля.