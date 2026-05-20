Увлекшаяся селедкой белуха застряла на мелководье Ольского лимана
Белуха застряла на мелководье Ольского лимана, увлекшись погоней за косяками селедки. Об этом 360.ru рассказала глава Ольского муниципального округа Ирина Ерисова.
По словам чиновницы, в это время в Охотском море наблюдается большой подход селедки — жители даже собирают ее руками.
«Возможно, белуха, увлеченная обилием рыбы, прозевала морской отлив и заякорилась на мели. Спасибо нашим северянам, они поливали белуху водой, а по приливу помогли ей вернуться в море. Хочу сказать, что такие случаи не редкость. Спасибо за неравнодушие нашим жителям!» — сказала Ерисова.
Кит не пострадал. Уплыть обратно у него получилось после того, как поднялась вода.
Ранее на Сахалине мужчина несколько часов провел в ледяной воде, спасая краснокнижную морскую свинью, которая застряла в жаберной сети. Он назвал животное Гаврюшей и вместе с волонтерами смог отправить его обратно в воду.