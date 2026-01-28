Мощный снегопад накрыл Центральную Россию 27 января. Для обеспечения комфорта и безопасности жителей в Москве на улицы оперативно вышла спецтехника. На особый режим работы перешло и «Мострансавто», рассказал генеральный директор Андрей Майоров. Благодаря усилиям компании пассажиры могут пользоваться общественным транспортом в привычном ритме.

Сотрудники «Мострансавто» перешли на усиленный режим работы. Водители, слесари и другие специалисты трудятся дольше, чтобы снизить неудобства для пассажиров даже во время метели.

«Водители приезжают на остановки раньше. Слесари работают в полуторные смены, чтобы восстановить автобусы, которые сошли с линий из-за снегопадов. Эвакуаторщики работают круглосуточно, чтобы вытаскивать застрявшие фуры, поднимать их и днем и ночью», — рассказал Майоров.

Он добавил, что 27 января продлили работу 28 самых востребованных маршрутов. При необходимости это сделают и сегодня.

«Все мы работаем для того, чтобы автобус приехал на остановку», — добавил он.

Сильный снегопад пришел в Москву и область 27 января. На борьбу со стихией оперативно направили несколько десятков тысяч дворников. Эту работу продолжат в активном режиме.