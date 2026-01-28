Мощный снегопад пришел в Подмосковье 27 января . На расчистку дорог и улиц направили 30 тысяч дворников и более 7,5 тысячи спецмашин. Работы велись круглосуточно и продолжились днем 28 января, рассказал вице-губернатор Владислав Мурашов. Для оперативной реакции на изменения погоды в регионе создали специальный штаб.

За день в Подмосковье выпало порядка 30 сантиметров осадков. За ночь высота снежного покрова выросла еще на пять сантиметров. На борьбу со стихией направили все возможные силы: от МБУ до частных компаний и волонтеров.

«По МБУ мы видим всех дворников на карте, отслеживаем по телефону, процент выхода у нас вчера оставил 95%. Это выше, чем процент выхода в предыдущий снегопад», — отметил Мурашов.

Ночью техника активно работала на дорогах, обеспечивая безопасный и комфортный проезд. В 16 местах возникли сложные случаи с застреванием фур, из-за чего образовались заторы. По каждому из них была организована помощь: на места направили дополнительную технику для эвакуации.

«Сегодня тоже будут такие места, поэтому собрали все силы, создан штаб, который отслеживает все проблемные места и оперативно направляет туда необходимую дополнительную технику», — сказал вице-губернатор.

Он добавил, что, по прогнозам, осадки пойдут на убыль уже к концу дня, поэтому в ближайшее время начнется активный вывоз снега.