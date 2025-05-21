Уведомлять россиян о магнитных бурях через «Госуслуги» предложили в Госдуме

Магнитные бури негативно сказываются на состоянии метеозависимых людей, у которых возникают головные боли, скачки давления, апатия и общая слабость. Чтобы они могли подготовиться заранее к очередному возмущению магнитного поля Земли, необходима централизованная система уведомлений, которую можно внедрить в «Госуслуги». С таким предложениям к главе Минцифры Максуту Шадаеву обратились депутаты думской фракции «Новые люди». Копия их заявления есть в распоряжении 360.ru.

Парламентарии отметили, что геомагнитные бури происходят регулярно. В последний раз специалисты зафиксировали сильное возмущение в поле нашей планеты 17 мая. Тогда же в социальных сетях резко выросло число жалоб со стороны россиян на ухудшение самочувствия.

Подготовиться заранее и принять лекарства или изменить свой график люди не могут: единой системы уведомлений пока не существует. И это несмотря на то, что закон обязывает операторов связи оповещать об экстренной информации или возникающих опасностях через СМС.

Но в случае магнитных бурь речь идет о прогнозном уведомлении. Поэтому такую систему можно внедрить на портале «Госуслуги» с добровольной подпиской. Это может быть пуш-уведомление в мобильном приложении, СМС или письмо по электронной почте.

Все прогнозы доступны в открытых данных ИКИ РАН, Лаборатории солнечной астрономии и других официальных источниках, которые можно интегрировать с инфраструктурой портала.

Депутаты попросили Шадаева рассмотреть возможность запуска такого сервиса и поручить профильным службам Минцифры разработать техническую возможность добровольной подписки.

Наступившую 17 мая магнитную бурю вызвал достигший Земли солнечный ветер. По мере приближения к планете геомагнитное возмущение усилилось до класса G2, который считается высоким.