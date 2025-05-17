Магнитная буря началась на Земле

В субботу на Земле началась магнитная буря. Геомагнитное поле планеты останется в слегка возмущенном состоянии до понедельника. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

«Как и ожидалось, на космическую погоду нашей планеты минувшей ночью стал оказывать влияние солнечный ветер, вырывающийся из очередной корональной дыры на нашей звезде», — рассказал Леус.

После полуночи изменение конфигурации межпланетного магнитного поля привело к слабым возмущениям магнитосферы Земли. После 03:00 возмущения усилились до уровня средней магнитной бури класса G2.

Что до понедельника включительно планета будет находиться под воздействием более интенсивного и плотного потока солнечного ветра, уточнил синоптик. В субботу и ближайшие два дня геомагнитное поле будет колебаться с небольшими возмущениями. Эти колебания вызовут кратковременные магнитные бури, которые, скорее всего, будут слабыми.

Ранее на Солнце произошла самая мощная вспышка в 2025 году — класса X. Это уже вторая подобная за последний месяц, но теперь ее интенсивность достигла X2.7. Врач общей практики Роман Фишкин дал рекомендации метеозависимым в период магнитных бурь.