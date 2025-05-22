Утром и вечером думать о демографии. Показатель рождаемости войдет в KPI глав регионов

C 2026 года показатель рождаемости войдет в KPI глав регионов. Для чего появилось такое нововведение, рассказала 360.ru депутат Татьяна Буцкая.

«Я считаю, что это первый шаг к тому, что каждый руководитель на своем рабочем месте, как говорит наш президент, будет начинать день с вопросов демографии и заканчивать вопросами демографии», — заявила она.

Следом, по словам Буцкой, подсчетами показателей рождаемости займутся и работодатели, и учебные заведения. При этом она отметила, что недавно Росстат закрыл статистику рождаемости и смертности по каждому региону в отдельности, поэтому фиксировать результаты станет сложнее.

Ранее депутат Георгий Арапов предложил давать россиянам дополнительный отпуск специально для улучшения демографической ситуации.