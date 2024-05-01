Утерянную старинную икону нашли на аукционе в Петербурге | 360°

Общество 01 мая 2024, 16:11 Утерянную старинную икону нашли на аукционе в Петербурге Коллекционер вернул в пермский храм утерянную икону Божией Матери Пермская митрополия Русской Православной церкви

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Коллекционер приобрел на аукционе в Санкт-Петербурге владимирскую икону Божией Матери и вернул ее в пермский храм Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили на сайте Пермской митрополии Русской православной церкви.

Уникальную святыню подарили храму еще в 1885 году, но в советские годы она пропала.

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«Но, спустя десятилетия, чудным образом была обретена на антикварном аукционе в Санкт-Петербурге одним из коллекционеров Перми, и возвращена на пермскую землю», — сообщили в митрополии.

Коллекционер-благотворитель передал икону храму, чтобы все желающие смогли помолиться перед образом. В ближайшее время перед иконой каждое воскресенье будут проходить молебны.

В Пермском крае отреставрируют Иоанно-Богословский монастырь XV века постройки, сообщал RT.

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