Выставку «Русская икона» открыли в усадьбе Горенки в Балашихе | 360°

Подмосковье 30 апреля 2024, 18:26 Выставку «Русская икона» открыли в усадьбе Горенки в Балашихе фото: усадьба Горенки

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Старообрядческие иконы выставили в усадьбе Горенки в Балашихе. На выставке есть лик Ильи Пророка и разные редкие иконы.

Коллекцию предоставил депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев, который много лет занимается их сохранение и возрождением. На выставке представлены старообрядческие иконы, разного типа написания: новгородское и черниговское письмо, также Одигитрия, Елеуса, Оранта.

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Икона Ильи Пророка с обратной стороны изрезана, на ней кто-то много лет рубил мясо. На уникальной Августовской и Порт-Артурской иконе на обороте написаны имена тех, кто ушел на войну.написаны имена тех, кто ушел на войну.

Усадьба Горенки находится в городском округе Балашиха на шоссе Энтузиастов. В 18-19 веках ею владела семья графов Разумовских. Сейчас дворец и территорию благоустраивают по инициативе депутата Государственной Думы Вячеслава Фомичева. Сейчас ведутся работы, главный дворец по восстановили на 70% Но это не мешает принимать посетителей на экскурсии.Подробности на сайде усадьбы.

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