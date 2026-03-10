Утечка нефти в океан не испугала туристов на Шри-Ланке
Загрязненный после крушения иранского фрегата океан на Шри-Ланке сняли на видео
Утечка нефти в океан после крушения иранского фрегата не мешает отдыхающим на Шри-Ланке хорошо проводить время. Туристы продолжают заходить в воду, словно ничего не произошло, рассказала путешественница в беседе с 360.ru.
По ее словам, сначала отдыхающие боялись заходить в воду, но на следующий день пошли купаться, потому что все уже было чисто.
Когда женщина с ребенком пришла на пляж, то англоговорящая туристка предупредила их об опасности и посоветовала не подходить к воде. Подойдя ближе, туристы заметили полосу мелких капель вдоль берега.
«Такие маленькие капельки, как капельки шоколада вдоль береговой линии, тонкой-тонкой длинной полосой [тянулись]», — объяснила она.
В итоге россиянка отказалась купаться. Однако визуально загрязнение незаметно. Многих ситуация совсем не смущает, и люди продолжают заходить в воду.
Другая туристка рассказала 360.ru о локальном пятне в океане. Его ликвидировали за три дня. Купаться разрешили, но в месте уборки выставили красный флаг. На морских обитателях ситуация пока отразилась несильно: например, черепахи спокойно плавают около берега.
Как ранее отметил телеграм-канал Mash, нефтепродукты выбросило на пляж Хиккадува. Специалисты пытаются ликвидировать последствия загрязнения.