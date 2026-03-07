Нефть из атакованного у берегов Омана танкера дошла до Шри-Ланки

Нефтепродукты из атакованного у берегов Омана танкера MKD VYOM достигли побережья Шри-Ланки. По данным телеграм-канала Mash , мазут выбросило на пляж Хиккадува.

Российские туристы рассказали, что в курортной зоне специалисты пытаются ликвидировать последствия разлива. Загрязнение появилось после удара по танкеру, который перевозил сырую нефть.

В расположенном на побережье отеле Hikka Tranz сейчас отдыхают около 200 туристов из России. Хиккадува считается одним из самых популярных курортов острова и привлекает серферов и дайверов со всего мира.

Издание Times of Oman со ссылкой на Центр морской безопасности страны написало, что танкер MKD VYOM под флагом Маршалловых Островов атаковали безэкипажным катером примерно в 25 морских милях от побережья провинции Маскат. После удара произошел взрыв и пожар в машинном отделении. На борту находилось более 59 тысяч тонн нефти.