Устроившим унитазную церемонию в Саратове школьникам предложили встретиться с бойцами СВО

Ученикам саратовской школы, которые устроили церемонию «передачи туалета» и выкрикивали пропагандирующие экстремистскую организацию фразы, следовало бы организовать встречу с Героями России. На это в беседе с 360.ru указала первый заместитель председателя Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Может, урок для них специальный организовать, встречу с участниками СВО, Героями России. Или беседу с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы они понимали, какое зло поддерживают и что даже в шутке есть границы дозволенного. Речь все же идет об экстремистской организации, деятельность которой официально запрещена в России», — сказала она.

Лантратова призналась, что не является сторонником слишком жестоких мер в отношении учеников. Но напомнила, что идеология организации, которую школьники упомянули в кричалках, пропагандирует криминальный образ жизни, насилие, неуважение к закону и общественным нормам.

Депутат добавила, что общую ответственность за атмосферу в школе, несет ее руководство. Оно же должно контролировать происходящее на территории учебного заведения.

«Учителя должны заниматься воспитательной работой, формировать гражданскую позицию, разъяснять риски деструктивных движений, обеспечивать безопасную и здоровую образовательную среду. Однако ответственность в таких случаях всегда комплексная», — заключила собеседница 360.ru.

После унитазной церемонии против руководства школы № 43 имени Маргелова завели административное дело. О проверках заявили в СК и мэрии Саратова.