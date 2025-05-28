Унитазная церемония в школе Саратова обернулась делом для ее руководства

В Саратове против руководства школы завели дело после видео с передачей туалета

Церемония «передачи туалета» в саратовской школе № 43 имени Маргелова обернулась административным делом для руководства учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

В школу приехал начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи региональной прокуратуры Максим Калигин. Поводом для его визита стало видео, на котором подростки во время унитазной церемонии ругались матом и выкрикивали фразы, пропагандирующие запрещенную в России организацию.

Калигин вместе с местным депутатом Александром Янкловичем и замглавы администрации Саратова по социальной сфере Александром Блатманом побеседовали с учениками, которые стали участниками этих событий.

«По результатам проверки в дополнение к ранее принятым мерам прокуратура в отношении руководства учреждения образования возбудила дела об административных правонарушениях», — подчеркнули в прокуратуре.

Проверку инициировали и в региональном СК. Ее также начал комитет по образованию мэрии Саратова.

«Со слов учащихся, они хотели повторить завирусившийся ролик в социальных сетях. Видео должно было носить шуточный характер», — подчеркнули в комитете.

Совет командиров и наставников решил лишить казачьих званий и чинов участников видеосъемки. Заместителю директора по воспитательной работе, дежурному администратору, дежурному по этажу учителю объявили выговоры.