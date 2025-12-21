Установленный на подарки учителям лимит назвали устаревшей нормой

Лимит на стоимость подарков учителям, который составляет три тысячи рублей, требует пересмотра. Соответствующий законопроект уже находится в разработке, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — привело ее слова РИА «Новости».

Действующий лимит, по словам Буцкой, уже не соответствует экономическим реалиям, поскольку был установлен в начале 2000-х годов. Вопрос об увеличении допустимой суммы подарка обсудят.

Впервые с таким предложением в Госдуме выступили в начале октября.