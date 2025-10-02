Сегодня 15:17 Цена благодарности. Что за «лимит» на подарки учителям и врачам, и зачем он нужен Юрист Семеновский: подарки учителям можно до 3000 рублей, чтобы избежать взяток 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Госдуме предложили пересмотреть максимальную стоимость подарков учителям и врачам. Зампред комитета ГД по защите семьи Татьяна Буцкая напомнила, что сейчас можно дарить вещи, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Что это за «лимит» и зачем он нужен — в материале 360.ru.

Что это за закон? Как отметил юрист, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при рравительстве России Игорь Семеновский, речь идет о статье 575 ГК России. «Не допускается дарение, (за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, гражданами, находящимися у них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан», — заявил он. Также нельзя вручать дорогие подарки государственным и муниципальным служащим, сотрудникам Банка России в связи с их должностным положением.

Фото: РИА «Новости»

Почему именно до трех тысяч? В статье сказано, что предельная стоимость подарка — три тысячи рублей. При этом она не всегда была такой. До 2008 года она составляла 500 рублей, а потом ее повысили. Величина отражает общий уровень цен в экономике. Цель ценового ограничения — предотвратить конфликт интересов и ситуации, когда под видом подарка может скрываться взятка. «Если нормы КоАП постепенно индексируются из года в год, то стоимость подарка в 3000 рублей вряд ли претерпит изменения в ближайшее время. Это достаточно стабильная норма ГК России», — отметил Семеновский.

Как определяют цену подарка? Стоимость подарка определяют как по конкретным данным (например, номинал сертификата, цена билетов на мероприятие), так и путем визуальной оценки. Очевидно, что коробка конфет, цветочная композиция или чайный набор вряд ли превысят лимит в 3000 рублей.

Фото: Медиасток.рф

Что грозит за превышение лимита? Если возникнут сомнения в стоимости презента, сотруднику, которому сделали сюрприз, стоит отказаться от него, ссылаясь на статью 575 ГК России. Особенно если речь идет о гаджетах, ювелирных украшениях и других ценных предметах. В большинстве случаев родители и пациенты вручают подарки учителям и врачам из искренней благодарности, не ожидая ничего в ответ. Руководство учреждений обычно не следит тщательно за каждым врученным презентом. Однако если выявят нарушения, то сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание — от замечания до увольнения. Для государственных и муниципальных служащих ситуация может обернуться уголовным делом о взятке.