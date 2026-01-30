Усольцевых снова начали искать в красноярской тайге: поручение отдал СК

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых по поручению следствия в рамках уголовного дела. Об этом в телеграм-канале сообщила краевая Служба спасения (КГКУ «Спасатель»).

«Поиски возобновили по поручению следователя. Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела», — отметили в пресс-службе.

Поиски пройдут 30 и 31 января в районе поселка Кутурчин, где семью Усольцевых видели в последний раз 28 сентября 2025 года во время туристического похода. Тогда семья отправилась в направлении горы Буратинка и бесследно пропала. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве, но приоритетной у правоохранителей остается версия о несчастном случае.

Активные поиски Усольцевых завершили 12 октября и перешли в формат точечных задач — теперь ими занимаются аттестованные спасатели и профессионалы.

