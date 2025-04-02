«Услышала крик собаки». Водитель сбил пса у школы в Москве и пропал

В Москве водитель сбил собаку у школы на проспекте Вернадского и отказался оплачивать лечение, когда узнал сумму. Теперь животное нуждается в операции, а виновник происшествия не выходит на связь, рассказала 360.ru подруга хозяйки пса.

Как объяснила собеседница редакции, все произошло 31 марта рядом с одним из домов на проспекте Вернадского. Подруги гуляли с питомцем, потом одна из них отошла в здание почты.

«Буквально услышала крик собаки, вышла на улицу, увидела, что уже машина переехала собаку. Дорога с лежачими полицейскими, и рядом школа находится, но водитель гнал на большой скорости и снес собаку», — рассказала свидетельница.

Собака получила серьезные травмы. Водитель, по словам очевидицы, сначала не отказался от помощи — отвез пострадавшую в ближайшую ветклинику, оплатил первичный осмотр (чек — 1070 рублей), после чего уехал. Врач сообщил о переломе таза у животного и порекомендовал срочно обратиться в другую клинику.

Когда девушки приехали туда, счет за лечение составил уже 40 тысяч рублей. Виновник аварии на связь больше не вышел. Его номер определили через приложение, где, по словам заявительницы, значилась фотография взрослого мужчины, хотя по внешнему виду это был парень 18–19 лет.

«У собаки перелом таза. Мы когда поехали во вторую клинику, за все обследования нам выставили счет 40 тысяч», — добавила очевидица.

Чек на лечение девушки отправили парню. Однако тот отвечать не стал. После этого пострадавшие обратились в полицию. Собака находится дома на амбулаторном лечении, вероятно, ей потребуется дорогостоящая операция.

«Виновник происшествия отмалчивается и не идет на контакт. Я считаю, что он должен возмещать ущерб. Не знаю, будет ли полиция всем этим разбираться», — резюмировала собеседница 360.ru

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