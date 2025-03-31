Упавшую в колодец собаку спасли в Серебряных Прудах

Сотрудники 207-й части «Мособлпожспаса» 28 марта спасли собаку, которая провалилась в колодец. Происшествие случилось в поселке Успенский в муниципальном округе Серебряные Пруды.

Работники газовой службы сообщили диспетчерам «Системы-112» о жалобно воющем на дне коллектора животном. Они не смогли самостоятельно помочь собаке и обратились за помощью к спасателям.

Сотрудники подразделения прибыли на место и предположили, что животное попало в западню случайно — деревянная крышка колодца прогнила и не выдержала веса собаки.

«Один из специалистов спустился на дно колодца по лестнице. Пес был настолько слаб, что не мог сопротивляться. Кажется, он был даже рад увидеть долгожданных спасателей, поэтому позволил им обвязать себя веревкой и осторожно вытащить на поверхность», — рассказал старший смены Сергей Пронин.

Сотрудники «Мособлпожспаса» удостоверились, что собаке не нужна помощь ветеринаров и отпустили ее.