Условия семейной ипотеки могут пересмотреть в России

Хуснуллин не исключил пересмотр условий программы «Семейная ипотека»

Фото: РИА «Новости»

В России могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека». Такую возможность допустил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова привел ТАСС.

Хуснуллин отметил, что в течение ближайших трех месяцев власти будут наблюдать за реализацией запущенной с 1 июля программы, а вероятные предложения по изменению ее условий рассмотрят не раньше осени.

«Пока мы смотрим, как будет динамика складываться. Потому что ставка высокая, из бюджета мы доплачиваем очень большие деньги, ежегодно это сотни миллиардов рублей. Будем это выносить на уровень правительства, если понадобятся какие-то меры», — сказал он.

Хуснуллин уточнил, что семейной ипотекой воспользовались свыше 1,1 миллиона семей.

Ранее эксперт по недвижимости Евгений Шавнев сообщил, что чаще всего семейную ипотеку берут россияне в возрасте 35 лет.

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