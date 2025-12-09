Условия дальневосточной и арктической ипотеки расширили на вторичный рынок

Минфин упростил условия льготной ипотеки для Дальнего Востока и Арктики. Теперь многодетные семьи могут получить ее независимо от возраста родителей, указано на сайте министерства.

«Льготная программа распространена на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. При этом для таких семей отменяется возрастное ограничение. Напомним, что данной льготной программой могут воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет. Теперь для многодетных семей такое ограничение действовать не будет», — отметили в Минфине.

Льготную ипотеку смогут получить не только учителя, но и сотрудники государственных и муниципальных образовательных учреждений Дальневосточного федерального округа и сухопутных территорий Арктической зоны России. Ограничения по должности, возрасту и семейному положению больше не действуют.

Кроме того, дальневосточную и арктическую ипотеку теперь можно будет использовать не только для покупки нового жилья, но и на вторичном рынке. Это нововведение затронет города, где пока не строятся многоквартирные дома или где возводится не более двух зданий.

«Принятые изменения помогут решить жилищный вопрос семьям, которые уже проживают в регионе или только задумываются о переезде», — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала 360.ru о новых правилах семейной ипотеки с господдержкой. Программа рассчитана на семьи, где с 2018 года появился ребенок или есть ребенок-инвалид. Кредит можно взять под шесть процентов. Базовые условия программы сохранятся.