Риэлтор рассказала о новых правилах предоставления семейной ипотеки

Риэлтор Перескокова: семейную ипотеку одной сделкой на семью с 2026 года

Риэлтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с 360.ru пояснила, как изменились правила выдачи семейной ипотеки с господдержкой. Программа предназначена для семей, в которых с 2018 года родился ребенок или есть ребенок-инвалид, и позволяет получить кредит по ставке 6%.

«До 2023 года семейная ипотека была как праздничная распродажа. Можно было оформлять сколько хочешь, хоть три, хоть пять, никто не возражал. Причем я знаю человека, у которого 26 семейных ипотек. Понятно, что это инвестор», — отметила Перескокова.

По ее словам, инвесторы активно пользовались доступными государственными деньгами для заработка.

С 2023 года в программу внесли первые ограничения: с 23 по 31 января можно было брать две ипотеки на семью, по одной на каждого родителя.

«А с 1 февраля 2026 года можно будет взять только одну ипотеку на двух родителей», — уточнила эксперт.

Специалист считает, что программа останется востребованной, но объемы выдач сократятся из-за новых ограничений.

«Для многих это единственная возможность как-то решить свой семейный вопрос», — заключила она.

С 1 февраля 2026 года вводится принцип «одна семейная ипотека на одну семью», сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Супруги смогут оформить льготный кредит только совместно, что исключает возможность удвоения льготы. Также закрываются «донорские схемы», когда квартира, купленная по программе, быстро перепродавалась. Теперь жилье должно приобретаться семьей, которая планирует в нем жить.

Базовые условия программы сохранятся: первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до шести миллионов рублей в большинстве регионов (до 12 миллионов в крупных агломерациях).

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести специальную льготную ипотечную программу. Ставка по ней должна составить 1% годовых для семей, воспитывающих ребенка-инвалида. Документ оказался в распоряжении 360.ru.