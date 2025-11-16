Ушла эпоха. Россия потеряла одного из главных знатоков США

Умер ведущий российский американист Владимир Батюк. Ученый скончался на 65-м году жизни, сообщила пресс-служба Института США и Канады имени Арбатова (ИСКРАН).

Владимир Батюк занимал пост главного научного сотрудника этого института. Сюда он пришел сразу после МГУ, в ИСКРАН ученый защитил и кандидатскую, и докторскую, а затем сформировал собственное научное направление.

Батюк сыграл ключевую роль в развитии военно-политических и европейских исследований, он также внес значимый вклад в анализ контактов США и России.

Его научные работы признаны фундаментом современной отечественной американистики. За научные достижения он получил несколько государственных наград.

Кроме того, исследователь вел и преподавательскую деятельность. Он подготовил большое число специалистов по международным вопросам.

Коллеги и студенты отмечали его высокий профессионализм, внимательное отношение к людям и личную вовлеченность в общее дело. В ИСКРАН подчеркнули, что Владимир Батюк оставил заметный след в российской науке.

