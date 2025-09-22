Умер российский ученый в области ИИ Александр Горбань

Российский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Нижегородского государственного университета Александр Горбань умер в возрасте 73 лет. В историю науки он вошел как автор корректора ошибок и уязвимостей искусственного интеллекта и методов ускоренного обучения нейросетей, сообщила пресс-служба Центрального университета.

В последние годы Горбань руководил лабораторией искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования Центрального университета и AIRI, а также входил в число участников правления Международной ассоциации нейроинформатики.

Уроженец Омска и выпускник сразу двух университетов в родном городе и Новосибирске, Горбань начинал свою научную карьеру с биофизики и математики.

В 1993 году на базе Красноярского государственного технического университета создал и возглавил первую в России нейрокомпьютерную кафедру. Более 20 лет читал лекции в британском Университете Лестера, где получил звание профессора и заведовал Центром математического моделирования и кафедрой прикладной математики.

В активе Горбаня — более 20 книг и около 300 научных статей, а также новые научные направления и дисциплины в физической, химической и биологической кинетике, теории динамических систем и обучаемых нейронных сетей.

Церемония прощания с Александром Горбанем пройдет в ближайший вторник, 23 сентября, в онлайн-формате из Центральной клинической больницы имени Семашко. В панихиде примут участие родственники, коллеги, а также студенты ученого из России, Великобритании и других стран.