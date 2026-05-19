Ушел из жизни бывший замгубернатора Красноярского края и глава филиала «Норникеля»

«Это был мой друг, наставник, человек, с которым мы вместе долгое время работали в администрации Красноярского края. <…> Он очень любил жизнь. Рыбалка, охота, волейбол, мотоциклы — он наслаждался каждым моментом», — сказал он.

Развожаев напомнил, что Бобров прошел путь от плавильщика до директора Заполярного филиала «Норникеля», который считается крупнейшим в компании. На посту замгубернатора Красноярского края и первого заместителя главы Красноярска помогал воплощать в жизнь сложные проекты.

Соболезнования близким Боброва выразил также первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко в «Максе». По словам чиновника, он был настоящим производственником и хозяйственником.

Бобров родился 28 ноября 1955 года в Гомеле. На посту заместителя губернатора Красноярского края с 2004 по 2007 год координировал работу предприятий топливно-энерегетического комплекса и лесного хозяйства. В июне 2007 года перешел в администрацию Красноярска, где отвечал за вопросы архитектуры и градостроительства. С июля 2010 года занимал пост председателя совета директоров ООО «Краском».

