Ушел из жизни 16-летний блогер-танцор из Тюмени

В Тюмени скончался в возрасте 16-летний танцор и блогер, страдающий от онкологического заболевания. Об этом сообщили в Telegram-канале подростка его близкие.

«К сожалению, это последнее сообщение. <…> Увы, но чудо не произошло. Спасибо, что смотрели и читали его!» — сообщила его семья.

Подросток скончался от болезни в тюменской больнице в 06:15 (04:15 по московскому времени) в субботу, 15 февраля.

Мальчик боролся с раком с 2023 года. Во время медицинского осмотра у него обнаружили острый лимфобластный лейкоз.

Подросток известен тем, что участвовал на различных соревнованиях вместе со своей танцевальной командой Mafia Junior. И не раз становился победителем в составе коллектива.

После того, как он узнал о своей болезни, то создал блог, где рассказывал о том, как борется с ней. Также он снимали видео в медучреждениях.

Мальчику должно было исполниться 17 лет в апреле.

Ранее в испанской больнице умерла журналистка Таисия Шеремет, рассказывающая в своем блоге о муковисцидозе, с которым она долго боролась.