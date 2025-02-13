Умерла автор блога о жизни с муковисцидозом Таисия Шеремет

Российская журналистка Таисия Шеремет, рассказывающая в своем блоге о редком генетическом заболевании — муковисцидозе, умерла в отделении реанимации в Испании. Об этом сообщило издание «Такие дела» .

Девушке было 22 года. Журналисты узнали о ее смерти от группы поддержки Шеремет.

«Таси больше нет с нами. Ее борьба с муковисцидозом была долгой и тяжелой», — написала девушка с таким же диагнозом по имени Натали у себя в соцсетях.

Близкий друг блогерши Анастасия рассказала изданию, что она просто заснула, ей не было больно, она не задыхалась и не была одна в ту минуту.

Шеремет провела в испанской больнице несколько месяцев. Она признавалась, что надеется дожить до лета 2025 года. При этом отмечала, что медикаменты, считающиеся передовой терапией муковисцидоза, ей не помогают.

Журналистка попала в реанимацию 12 февраля. Об этом сообщили в ее Telegram-канале, но других подробностей не было.

Однажды Шеремет призналась журналистам, что мечтает лишь об одном — выздороветь. При этом добавила, что медицина развивается, но умирают от муковисцидоза еще быстрее.