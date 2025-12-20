Ущерб зоопарку в Запорожье после атаки ВСУ оценили в 2 млн рублей

Ущерб Васильевскому зоопарку Запорожской области после налета украинских дронов, по предварительным данным, составил порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщил РИА «Новости» директор учреждения Александр Пылышенко.

«Восстановительные работы идут и займут — при наличии квалифицированной помощи — пару недель. Работы еще много», — добавил Пылышенко.

Часть зданий, по его словам, придется перестраивать, а, например, дом-зимовник для обезьян — и вовсе возводить с нуля. При атаке его разорвало на части. Восстановление ждет крыши и десятки окон.

Неделю назад беспилотники ВСУ совершили атаку на зоопарк в Васильевке. Территория сильно пострадала: часть вольеров оказалась разрушена. Один из живущих там львов получил ранения и контузию.