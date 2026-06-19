Уроженца Украины обвинили в геноциде советского народа в годы ВОВ

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению уроженца Украины немецкого происхождения Гельмута Оберландера в геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следствие установило, что являвшийся этническим немцем, но не имеющий германского гражданства Оберландер в 1941 году в оккупированном фашистами городе Молочанске поступил на службу в зондеркоманду 10а, которая занималась массовыми убийствами советских граждан.

Гельмут принимал участие в четырех карательных операциях. Их жертвами стали не меньше 3290 человек.

После капитуляции Германии Оберландер скрылся, покинул Европу и в дальнейшем эмигрировал в Канаду. Он скончался в сентябре 2021 года.

«Уголовное дело направлено для решения вопроса о рассмотрении в общем судебном порядке», — отметили в Следкоме.

Ранее президент Владимир Путин утвердил уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа.