Уроженец Таджикистана сменил пол и захотел обратно. «Стать женщиной» он пытается через суд

Уроженец Таджикистана Игнат обратился в районный суд Санкт-Петербурга с иском о смене пола. Он заявил, что в будущем хочет выйти замуж и родить детей, сообщила автор Telegram-канала «Лебединое озеро» , руководитель Объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева.

По ее словам, в иске, поступившем в суд, Игнат прямо заявил, что «поменял пол, а теперь хочет обратно».

Оказалось, что в 2021 году он поменял пол * с женского на мужской. Но спустя время решил снова стать женщиной. Игнат пояснил, что ему поставили некий диагноз, а потом у него возникли трудности с «социализацией в мужской гендерной роли».

В паспорте он идентифицирован как мужчина. Однако физиологически Игнат — женщина, так как не прибегал к операциям. В исковом заявлении он также заявил об агрессивной политике в отношении сменивших пол людей.

«В будущем я планирую выйти замуж и родить детей, но с мужским половым идентификатором в документах это невозможно», — поделился Игнат.

ЗАГС отказал ему, сославшись на действующее законодательство. Помимо этого, Игнат пытался получить медицинское заключение о том, что он — женщина. Однако выдача справки о соответствии половых признаков возможна у несовершеннолетних и тех, кто до дня вступления в силу закона № 386-ФЗ перенес хирургическое вмешательство.

Мужчина потребовал суд обязать ЗАГС внести изменения в запись акта о рождении, исправить имя Игнат на Игнис, а также исправить фамилию и отчество и пол — с мужского на женский.

** Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.