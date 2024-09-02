Нет регулирования. Работодателям рассказали, что делать при смене пола у сотрудника

Работодателю следует вносить изменения в трудовой договор в случае, если сотрудник сменил пол*. Об этом 360.ru рассказала юрист, эксперт по трудовому праву компании ООО «Бридж Групп» Валентина Яковлева. Таким образом она прокомментировала увольнение сменившей пол* работницы в Санкт-Петербурге, которая вышла из декрета «мужчиной», узнала о ликвидации компании и обратилась в суд.

Что делать работодателю при смене пола у сотрудника

По словам Яковлевой, с точки зрения нормативных правил нет регулирования этого вопроса.

«Вместе с тем, первое: как только получили документы от работника о смене данных, необходимо внести изменения в трудовой договор, то есть заключить дополнительное соглашение и актуализировать все данные. Во-вторых, необходимо подать в фонд сведения», — объяснила специалист.

Обновить и актуализировать информацию также необходимо в личном деле сотрудника и других внутренних документах компании.

Что делать работнику при ликвидации фирмы

При увольнении в связи с ликвидацией компании работник может обратиться в суд, как это сделала петербурженка, отметила Яковлева.

«Он все правильно сделал. <…> Я бы здесь еще оспаривала процедуру увольнения. Когда компания ликвидируется, действительно можно уволить человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Но его об этом необходимо уведомить. И вот была ли осуществлена процедура уведомления — эти факты необходимо выяснять», — добавила Яковлева.

Кроме того, при ликвидации компании сотруднику должны были прийти положенные выплаты.