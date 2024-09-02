Нет регулирования. Работодателям рассказали, что делать при смене пола у сотрудника
Юрист Яковлева: со сменившим пол работником нужно заключать допсоглашение
Работодателю следует вносить изменения в трудовой договор в случае, если сотрудник сменил пол*. Об этом 360.ru рассказала юрист, эксперт по трудовому праву компании ООО «Бридж Групп» Валентина Яковлева. Таким образом она прокомментировала увольнение сменившей пол* работницы в Санкт-Петербурге, которая вышла из декрета «мужчиной», узнала о ликвидации компании и обратилась в суд.
Что делать работодателю при смене пола у сотрудника
По словам Яковлевой, с точки зрения нормативных правил нет регулирования этого вопроса.
«Вместе с тем, первое: как только получили документы от работника о смене данных, необходимо внести изменения в трудовой договор, то есть заключить дополнительное соглашение и актуализировать все данные. Во-вторых, необходимо подать в фонд сведения», — объяснила специалист.
Обновить и актуализировать информацию также необходимо в личном деле сотрудника и других внутренних документах компании.
Что делать работнику при ликвидации фирмы
При увольнении в связи с ликвидацией компании работник может обратиться в суд, как это сделала петербурженка, отметила Яковлева.
«Он все правильно сделал. <…> Я бы здесь еще оспаривала процедуру увольнения. Когда компания ликвидируется, действительно можно уволить человека, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Но его об этом необходимо уведомить. И вот была ли осуществлена процедура уведомления — эти факты необходимо выяснять», — добавила Яковлева.
Кроме того, при ликвидации компании сотруднику должны были прийти положенные выплаты.
Если же компания просто втихую ликвидировалась, не сообщив ничего вот своему бывшему работнику, то я признавала бы увольнение неправомерным, взыскивала бы суммы среднего заработка. В этом случае подается уже на ликвидационную комиссию, потому что процедура по правомерному увольнению лежит в этом случае на ликвидационной комиссии.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву
Жительница Петербурга во время работы в компании ушла в отпуск по уходу за ребенком, а по возвращении узнала о ликвидации фирмы. После родов женщина сменила пол* и получила документы на мужское имя. Работодатель не отвечал на просьбы сотрудника внести данные об увольнении в электронную трудовую книжку, поэтому последний обратился в суд.
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