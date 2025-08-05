Урожай озимой пшеницы в Орловской области бьет рекорды. Сразу два сорта, созданных селекционерами «Щелково Агрохим» , попали в Книгу рекордов России, а один из них — побил лучшие мировые показатели.

«Производственные рекорды — как спорт высоких достижений. Рекорд показывает предел потенциала, к которому нужно стремиться», — подчеркнул гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

Пшеницы сорта Ермоловка собрали более 140 центнеров с гектара, а сорта Зюгановка — почти 185. Это на полтонны больше, чем собрал в 2022 году британский фермер Тим Ламиман. Оба этих сорта относятся к новому биотипу, требовательны к питанию и защите, но обеспечивают высочайшие урожаи.

За рекордной уборкой наблюдали высокие гости, среди которых губернатор области Андрей Клычков, делегаты из Белоруссии, приехавшие на заключение деловых соглашений, и лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в честь которого и назвали сорт.

Старожил Государственной думы и сам родился в Орловской области, поэтому это достижение для него особенно значимо. Он вручил Каракотову выпущенную партией золотую памятную медаль «80 лет Великой Победы».

«Я никогда не ожидал, что вот это чудо — хлеб, который с гектара даст 180 центнеров — родится на наших песчаных землях и подзолах», — заявил Зюганов.

Гости подчеркнули: новые рекорды демонстрируют, что инновации в селекции и агротехнологиях позволяют достигать выдающихся результатов даже в сложных экономических условиях.