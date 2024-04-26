Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки | 360°

Общество 26 апреля 2024, 08:38 Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился ниже опасной отметки Уровень реки Урал в Оренбуржье снизился до 888 сантиметров РИА «Новости»

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Уровень реки Урал в Оренбургской области опустился ниже опасной отметки по всей протяженности. Об этом РИА «Новости» рассказали в региональном Гидрометцентре.

«В пятницу уровень реки Урал у Илека уменьшился до 888 сантиметров. Таким образом, уровень водоема по всей области уменьшился ниже опасной отметки», — сообщили в пресс-службе.

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В Гидрометцентре уточнили, что по состоянию на 08:00 по местному времени уровень реки Урал в районе Оренбурга составляет порядка 869 сантиметров. Опасным считается значение в 930 сантиметров.

Президент России Владимир Путин отмечал, что в Оренбургской области сложилась самая непростая ситуация с паводками. Он призвал местные власти в случае необходимости пересмотреть размеры компенсационных выплат гражданам.

Ранее Минобороны сообщило, что военные РВСН передали свыше 450 тысяч литров воды жителям Оренбуржья.