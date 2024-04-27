Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся до 1199 сантиметров | 360°

Общество 27 апреля 2024, 09:53 Уровень реки Ишим в Тюменской области поднялся до 1199 сантиметров Уровень реки Ишим в тюменском селе Абатское за сутки вырос на 24 сантиметра

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Уровень подъема воды в реке Ишим в селе Абатское Абатского района Тюменской области по состоянию на 10:00 увеличился до 1199 сантиметров. Власти объявили экстренную эвакуацию населения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«В селе Абатское уровень реки Ишим на 10:00 составил 1199 сантиметров. По сравнению с прошлыми сутками прирост составил 24 сантиметра, вода уже до горизонта. В Абатском объявили экстренную эвакуацию из зоны вероятного подтопления», — написал он.

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Правительство области в Telegram-канале опубликовало гидрологические бюллетени, в соответствии с которыми с 08:00 до 10:00 по местному времени в субботу подъем уровня воды в Ишиме составил два сантиметра.

Ранее стало известно, что в Тюменской области вода от паводков полностью закрыла пойму около федеральной трассы Тюмень — Омск.