«Уровень космического корабля». Детский центр Рошаля принял гостей в Красногорске

Клинический детский центр Рошаля принял гостей — родителей с детьми-инвалидами и многодетные семьи. Им провели экскурсию и рассказали об особенностях медучреждения, лечении, которое тут доступно, показали комфортабельные палаты и современное оборудование. Сейчас в стационаре центра лечатся 160 детей.

Мама двойняшек Алиса Белко высоко оценила новый центр.

«У меня шоковое состояние, не ожидала такого. Это уровень просто космического корабля: оборудование, интерьер. Дети тоже шокированы. Нет слов», — сказала Белко.

Все семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на безотлагательную помощь в этой клинике. Председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова отметила, что на лечение в детский центр Рошаля ребенок может попасть по направлению от местной муниципальной поликлиники.

«Мы уже обменялись контактами с главврачом, со специалистами, через которых запись ведется. Маршрут попадания сюда наших подопечных выяснили», — отметила она.

На экскурсию в медучреждение приехали многодетные семьи. Главный врач центра Татьяна Шаповаленко отметила, что они могут рассказать о работе центра и другим родителям.

Ранее в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля заработал центр критических состояний. Это своего рода диспетчерская для помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии подмосковных больниц.