Центр критических состояний начал работать в клинике Рошаля в Красногорске

В Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля заработал центр критических состояний. Здесь будут координировать оказание помощи пациентам при тяжелых состояниях здоровья.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк подчеркнул, что центр критических состояний работает круглосуточно, без выходных. Это своего рода диспетчерская для помощи специалистам отделений реанимации и интенсивной терапии подмосковных больниц.

Специалисты центра смогут выезжать к коллегам в разных городах региона в самых сложных случаях. Кроме того, сотрудники будут координировать экстренную госпитализацию и перевод пациентов в профильные больницы Подмосковья с учетом мест.

В центре критических состояний работают опытные анестезиологи-реаниматологи, есть выездная бригада. Здесь также будут проводить телемедицинские консультации для получения второго мнения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в недавно открытом Детском клиническом центре имени Рошаля одновременно смогут лечиться более 15 тысяч детей. Это медучреждение будет координировать все детские больницы региона.

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