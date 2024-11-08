Уровень доверия россиян к Путину снова вырос

Восемь из десяти опрошенных россиян заявили о доверии к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил ВЦИОМ по итогам проведенного исследования.

Главе государства доверяют 79,4% россиян, свое недоверие выразили 16,5% респондентов. Также его работу на посту президента одобрили 76,5% опрошенных.

Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 60,8% жителей России, не доверяют — 19,2%. Неодобрение работой кабмина высказали 10,7% респондентов, а одобрили 51,6% россиян.

Опрос прошел среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет с 28 октября по 3 ноября 2024 года методом телефонного интервью по случайной выборке мобильных номеров из полного списка абонентов, зарегистрированных на территории страны.

Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней, — 11200 человек.

В октябре уровень доверия россиян Путину составил 77%, его деятельность одобрили 79%, отмечали «Известия».