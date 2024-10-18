Уровень доверия Путину среди россиян достиг почти 80%

Восемь из 10 респондентов считают, что глава государства скорее хорошо трудится на своей должности. Доверие российскому лидеру выразили 78% опрошенных.

Положительную оценку работе правительства дали 54% россиян, 59% считают, что премьер-министр Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо.

Ранее доверие председателю правительства выразили 60,3% респондентов. Среди партий лидером оказалась «Единая Россия» — ее поддержали 35,8% человек. На втором месте оказалась ЛДПР, третью строчку заняла КПРФ.