Уровень доверия Путину среди россиян достиг почти 80%

Восемь из 10 респондентов считают, что глава государства скорее хорошо трудится на своей должности. Доверие российскому лидеру выразили 78% опрошенных.
Положительную оценку работе правительства дали 54% россиян, 59% считают, что премьер-министр Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо.
Ранее доверие председателю правительства выразили 60,3% респондентов. Среди партий лидером оказалась «Единая Россия» — ее поддержали 35,8% человек. На втором месте оказалась ЛДПР, третью строчку заняла КПРФ.
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