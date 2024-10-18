Уровень доверия Путину среди россиян достиг почти 80%

ФОМ: Путину доверяют 78% россиян

Фото: РИА «Новости»

Порядка 79% россиян положительно оценили работу президента Владимира Путина. Опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ).

Восемь из 10 респондентов считают, что глава государства скорее хорошо трудится на своей должности. Доверие российскому лидеру выразили 78% опрошенных.

Положительную оценку работе правительства дали 54% россиян, 59% считают, что премьер-министр Михаил Мишустин работает на своем посту скорее хорошо.

Ранее доверие председателю правительства выразили 60,3% респондентов. Среди партий лидером оказалась «Единая Россия» — ее поддержали 35,8% человек. На втором месте оказалась ЛДПР, третью строчку заняла КПРФ.

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