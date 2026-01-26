Инвестор Селиванов сообщил, что многие люди не задумываются о стратегиях обеспечения будущего

По его мнению, система побуждает людей тратить деньги, а не накапливать их. Как пояснил специалист, люди, живущие от зарплаты до зарплаты, заняты закрытием ежемесячных финансовых разрывов и не задумываются о стратегиях для достижения свободы и обеспечения будущего.

«Деньги для многих не инструмент свободы, а источник тревоги. И пока человек боится денег, ими всегда управляет кто-то другой», — отметил эксперт.

Он также добавил, основное различие между бедностью и богатством заключается не столько в уровне доходов, сколько в мышлении. Человек с низким уровнем финансовой грамотности сначала совершает покупки, а лишь затем задумывается о последствиях.