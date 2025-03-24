Уровень бедности в 2024 году признали самым низким за всю историю России

Голикова: уровень бедности в 2024 году стал самым низким в истории России

По итогам 2024 года уровень бедности стал самым низким в истории России. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова во время оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По ее словам, доля россиян с доходами ниже границы бедности, по данным федеральной службы государственной статистики, составила 7,2%.

«Это самый низкий показатель с начала 2000-х годов и вообще в истории Российской Федерации», — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что правительство страны уделяет особое внимание снижению показателей бедности среди многодетных семей. Меры поддержки для них будут «донастраивать». В качестве примера Голикова привела семейную налоговую выплату, которая начнет действовать в 2026 году.

Ранее Голикова назвала недопустимыми вопросы о планировании детей при приеме на работу. Вице-премьер отметила, что этим интересуются практически все кадровые службы предприятий, однако такого быть не должно.