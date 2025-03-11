Голикова назвала недопустимыми вопросы о планировании детей при приеме на работу

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала недопустимой ситуацию, при которой женщину, приходящую на новую работу, спрашивают, планирует ли она в ближайшее время уходить в декретный отпуск. Ее слова привел ТАСС .

«К сожалению, практически все кадровые службы предприятий задают этот вопрос», — отметила она.

В феврале депутаты от «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, позволяющий беременным уходить в декрет на любом сроке. Лидер партии Сергей Миронов согласился, что такой возможностью воспользуются далеко не все будущие мамы, но добавил, что она должна быть.

По мнению руководителя сервиса по подбору персонала SuperJob Алексея Захарова, на это пойдет не более 1% беременных, поскольку выплаты в декретном отпуске значительно ниже зарплаты.