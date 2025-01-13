Урезать тех, кто рассчитывает на льготы. Зачем Госдума решила уточнить понятие «отпуск»

Депутаты Госдумы предложили конкретизировать понятие отпуска в Трудовом кодексе, чтобы устранить противоречия при определении непрерывного стажа работы и расчете компенсаций. Об этом 360.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Он уточнил, что в России действуют разные льготы, на которые имеют право люди с непрерывным стажем работы. Некоторые уходят в отпуск по уходу за больными родственниками, в декрет или другие виды отпусков, но их стаж при этом не прекращается. Кто-то фактически работает недолго, но по документам имеет десятилетия трудового стажа.

«Хотят внести корректировки, чтобы срезать категорию людей, которые рассчитывают на эти льготы», — уточнил Мурадян.

Брянская областная дума ранее выступила с инициативой об уточнении понятия «отпуск», которая предполагает внесение изменений в статью 107 Трудового кодекса.