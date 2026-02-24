Ura.ru: Всемирный день бармена и день рождения лотереи отмечают 24 февраля

Сегодня, 24 февраля, отмечается несколько праздников, посвященных различным областям жизни. Этот день объединяет как торжественные даты с многовековой историей, так и веселые неформальные поводы, сообщило Ura.ru .

Одной из событий — Всемирный день бармена. Дата связана с почитанием святого Аманда — покровителя виноделов, пивоваров и рестораторов. В этот день по всему миру проходят профессиональные конкурсы, мастер-классы по миксологии, дегустации и тематические вечеринки.

Еще один праздник — Всемирный день стерилизации домашних животных. Он посвящен ответственному отношению к питомцам и контролю численности бездомных животных гуманным способом.

Также сегодня отмечают день рождения лотереи — 580 лет. Сегодня это целая индустрия, объединяющая мечту о быстром выигрыше и благотворительность.